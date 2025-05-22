Предварительное голосование позволяет выявить поддержку кандидатов среди избирателей

«Уже не первый год еще до начала избирательных кампаний разного уровня „Единая Россия“ предлагает жителям вместе выбрать достойных, инициативных людей, которые будут баллотироваться от партии. Сейчас кандидатов для выдвижения в муниципальные депутаты определяют в восьми округах Подмосковья. Так, в Дмитровском городском округе в предварительном голосовании участвуют 80 кандидатов, из них 9 участников СВО. Выразить свою позицию может каждый избиратель. В электронном формате сделать это совсем не сложно», — сказала Шевченко.

По ее словам, такой открытый, публичный способ отбора позволяет понять, кто из претендентов на депутатский мандат пользуется поддержкой населения, имеет определенный «общественный и политический вес» на своей территории.

«Среди подавших заявку и прошедших регистрацию — представители разных профессий, волонтеры, участники специальной военной операции. Все они — люди с активной гражданской позицией. Как наставник в рамках „ПолитСтарта“„Единой России“ хочу отметить, что этот кадровый проект по привлечению и подготовке новых депутатов дает полезные знания и навыки, открывает новые возможности для самореализации», — добавила парламентарий.

Голосование проходит с 19 по 25 мая в нескольких муниципалитетах Подмосковья, включая Дмитровский округ, Балашиху, Подольск, Шатуру и Электросталь. В других городах, таких как Лыткарино, Фрязино, Молодёжный и Луховицы, процедура начнется 23 мая и будет проводиться среди выборщиков из числа партийных активистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.