Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Пекарев рассказал, что до 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Осенью в нашем регионе обновятся муниципальные советы депутатов в 8 округах, включая Электросталь. „Единая Россия“ — единственная партия, которая проводит предварительное голосование. Этот уникальный инструмент позволяет выявить наиболее популярных среди населения кандидатов, обновить и усилить кадровый состав партии, а также привлечь большее внимание к процессу выборов», — сказал Пекарев.

Он подчеркнул, что для жителей это замечательная возможность поддержать тех, кого они считают достойными представлять их интересы.

«Хочу отметить, что желающим заниматься политической карьерой помогают в рамках проекта „ПолитСтарт“. Партия проводит обучающие семинары и встречи с экспертами, консультации по вопросам взаимодействия с избирателями. Недавно я пригласил участников проекта к нам в Мособлдуму, показал, где принимаются ключевые региональные законы. После экскурсии, за чашкой чая, рассказал молодым людям о своей работе, об инициативах, которые лично лоббировал, и о сложностях, с которыми приходится сталкиваться при продвижении важных решений», — прокомментировал парламентарий.

Он добавил, что такие встречи и обмен опытом очень важны для формирования нового поколения политиков, готовых ответственно и эффективно трудиться на благо жителей.

«В этом году от Московской области зарегистрировались 593 человека — это рекордный показатель по стране», — резюмировал Пекарев.

Голосование проходит с 19 по 25 мая в нескольких муниципалитетах Подмосковья, включая Дмитровский округ, Балашиху, Подольск, Шатуру и Электросталь. В других городах, таких как Лыткарино, Фрязино, Молодежный и Луховицы, процедура начнется 23 мая и будет проводиться среди выборщиков из числа партийных активистов.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.