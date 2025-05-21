Предварительное голосование — это ключ к командной работе и прямому диалогу с жителями

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова рассказала, что в Электростали в предварительном голосовании участвуют 117 кандидатов, и это один из самых высоких показателей среди муниципалитетов Подмосковья, передает пресс-служба партии.

«Среди них — 2 участника специальной военной операции, настоящие герои, решившие продолжить служение Родине уже в гражданской жизни. В числе кандидатов также руководитель местного отделения „Молодой Гвардии Единой России“ Николай Покорский и его заместитель Даниил Гарник. Молодежь не просто наблюдает за политикой со стороны, а активно включается в её процессы, готова брать ответственность и предлагать решения», — подчеркнула Самединова.

Линара Самединова также отметила особую важность партийного кадрового проекта «ПолитСтарта» в подготовке новых лидеров, способных эффективно представлять интересы общества и внедрять инновационные подходы в политическую деятельность.

«Это возможность для активных жителей проявить себя и получить поддержку. Именно так формируется обновлённый, живой депутатский корпус, который будет представлять интересы жителей», — сказала в заключение Самединова.

Голосование проходит с 19 по 25 мая в нескольких муниципалитетах Подмосковья, включая Дмитровский округ, Балашиху, Подольск, Шатуру и Электросталь. В других городах, таких как Лыткарино, Фрязино, Молодежный и Луховицы, процедура начнется 23 мая и будет проводиться среди выборщиков из числа партийных активистов.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.