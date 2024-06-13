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Предупреждение о сильном дожде в Подмосковье будет действовать до 10:00 13 июня

Синоптики прогнозируют в Подмосковье до 10:00 13 июня сильный дождь. В некоторых районах ожидается гроза с ливнем и с градом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Местами шквалистое усиление ветра в регионе составит от 13 до 18 метров в секунду.

При дожде жителям советуют использовать зонт, плащ, резиновые сапоги. Нельзя находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.

В случае необходимости жители могут обратиться в Главное управление МЧС России по региону по телефону доверия 8-(498)-505-41-70 и по телефону спасения 112.

Ранее на территории Московской области выпало до 45% от месячной нормы осадков.