В Подмосковье выпало до 45% от месячной нормы осадков
На территории Московской области выпало до 45% от месячной нормы осадков. Больше всего дождей прошло в Волоколамске, Можайске, Солнечногорске, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, дожди в регионе будут идти еще сутки.
«Сегодня дожди продолжатся, эпицентр самых максимальных осадков сместится на стык Ярославской, Костромской и Вологодской областей, где местами за предстоящие полтора суток выльется до 50 мм осадков – это 71% от месячной нормы», - написал Тишковец
С начала июня на базовой метеостанции столицы — ВДНХ — зафиксировали выпадение 107% от месячной нормы осадков.