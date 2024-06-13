сегодня в 07:40

В Подмосковье выпало до 45% от месячной нормы осадков

На территории Московской области выпало до 45% от месячной нормы осадков. Больше всего дождей прошло в Волоколамске, Можайске, Солнечногорске, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

По словам синоптика, дожди в регионе будут идти еще сутки.

«Сегодня дожди продолжатся, эпицентр самых максимальных осадков сместится на стык Ярославской, Костромской и Вологодской областей, где местами за предстоящие полтора суток выльется до 50 мм осадков – это 71% от месячной нормы», - написал Тишковец

С начала июня на базовой метеостанции столицы — ВДНХ — зафиксировали выпадение 107% от месячной нормы осадков.