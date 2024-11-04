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Представление с Мининым и Пожарским показали ко Дню народного единства в Подольске

В честь Дня народного единства в Доме культуры «Машиностроитель» Подольска прошел театрализованный концерт «Един народ — едино государство». В театрализованным прологе показали сценку с КУзьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Творческие коллективы Дома культуры «Машиностроитель» присоединились к Всероссийской акции «Едины — непобедимы», приуроченной ко Дню народного единства. В рамках этой акции ребята из разных творческих объединений исполнили вместе со зрителями гимн своей страны.

В концерте приняли участие коллективы муниципального бюджетного учреждения «ДК им. 1 мая» структурное подразделение «ДК Машиностроитель» и «ДК Металлург». В том числе студия эстрадного вокала «Конфетти», образцовый коллектив «Музыкально-хоровая студия „Созвучие“, народный коллектив „Хореографический ансамбль народного танца „Климовчанка“ и другие. Для всех желающих провели мастер-класс по росписи дымковской игрушки и декора кокошника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей всей РФ с Днем народного единства. России приходится проходить через многие испытания. Однако жители Московской области и других регионов объединяются, чтобы защищать интересы страны, отметил губернатор.

«Желаю всем жителям Московской области и нашей большой страны благополучия и процветания», — подчеркнул губернатор.