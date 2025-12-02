Представительница Подмосковья победила в треке «Медиа» проекта «Флагманы образования»

Трек «Медиа» помогает специалистам сферы образования уверенно работать в современной информационной среде и находить общий язык с обучающимися посредством медиаконтента. Востребованность такого направления доказывает высокий спрос у педагогов и управленцев: на участие в треке было подано 18 420 заявок из всех регионов России и города Байконур. Конкурсанты научились противодействовать фейкам, формировать личный бренд, использовать медиаинструменты для коммуникации с учениками, родителями и профессиональным сообществом.

«Более 18 тысяч заявок в этом треке показывают, насколько востребованы навыки работы в медиасреде. Для нас важно, что победителями стали педагоги и управленцы в сфере образования, которые не просто выполнили задания, а продемонстрировали умение создавать качественный контент и ответственно работать с информацией. Это люди, способные вести за собой профессиональное сообщество и создавать комфортную образовательную средувокруг себя», — считает генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Из Московской области победителем трека «Культура» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» стала учитель начальных классов Павловской гимназии городского округа Истра Анастасия Мартиросян.

Анастасия работает в сфере образования 17 лет. Является призером конкурсов профессионального мастерства муниципального и федерального уровней. Выступает в роли спикера на конференциях и вебинарах для педагогов, где рассказывает о своих методических разработках и делится опытом работы в школе. По ее словам, участие в конкурсном треке «Медиа» дало возможность прокачать свои навыки в области цифровых коммуникаций, а также использовать различные цифровые инструменты не только на просторах интернета, но и на уроках.

«Участие в конкурсном треке «Медиа» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» позволило мне найти единомышленников по всей стране, которые готовы учиться, развиваться и двигаться вперед в своей профессиональной деятельности. А новые знания, полученные во время прохождения трека, помогут мне в дальнейшем не только в создании образовательного контента, но и при проведении уроков и разработке методического материала», — рассказала победитель проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Анастасия Мартиросян.

В рамках трека участники прошли онлайн-курс, созданный в партнерстве с форумом классных руководителей и мастерской новых медиа, выполнили практические задания и запустилисобственные медиапродукты в социальных сетях для детских садов, школ, колледжей, вузов и личных страниц, которые представили на итоговом мероприятии в «Сенеже».

Среди работ — материалы к юбилею школы с участием известных управленцев в сфере образования, страницы школьных музеев, запуск новых рубрик в социальных сетях. Эти инициативы позволили расширить аудиторию, повысить вовлеченность и укрепить связь между учениками, педагогами, родителями и администрацией учебного заведения. В дальнейшем участники смогут масштабировать свои проекты и использовать полученные навыки в профессиональной деятельности.

«Трек «Медиа» — это про уверенность в себе и способность говорить с молодежью на одном языке. Мы видим, как участники растут от задания к заданию: медиаграмотность становится не просто профессиональным навыком, а частью гражданской культуры. Люди, которые умеют работать с информацией, формируют более зрелые и устойчивые сообщества — и именно к этому мы стремимся», — подчеркнул руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Артем Миронов.

Итоговое мероприятие также позволило участникам закрепить развитые в ходе обучения «мягкие навыки» на практике. Для них прошел мастер-класс «Работа в кадре» от ведущего программы «Вести» на телеканале «Россия 1», директора института «Первая Академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова, директора института медиа НИУ ВШЭ Эрнеста Мацкявичюса, посвященный тому, как уверенно держаться перед камерой и аудиторией, а также управлять вниманием зрителя. Тренинг от солиста Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федерации, преподавателя НИУ ВШЭ Федора Рытикова был посвящен развитию навыков, которые помогают говорить, а главное, звучать ясно, выразительно и убедительно. Победители получили индивидуальные консультации от экспертов медиасферы, поучаствовали в командных активностях и посетили иммерсивный театр.

«Когда педагог чувствует себя уверенно перед камерой, он иначе работает и с учениками, и с аудиторией в интернете. Он становится понятным, убедительным, живым, своим. Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» дает учителям именно такую смелость — говорить о важном так, чтобы тебя слышали и тебе доверяли», — отметил тележурналист Эрнест Мацкявичюс.

Победители получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Формирование коммуникативных компетенций для работы в информационном пространстве». Также они смогут войти в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования».

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

