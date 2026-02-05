Представителя общественности в коллегии судей выберут в Подмосковье

В ходе 128-го заседания Мособлдума приняла постановление о назначении представителя общественности в квалификационной коллегии судей Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Процедура будет инициирована в связи с досрочным прекращением полномочий представителя общественности Виктора Игнатова.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов уточнил, что трудовые коллективы региона и общественные объединения могут выдвигать своих кандидатов. Для этого нужно представить в региональный парламент необходимые документы в соответствии с законом «О представителях общественности в квалификационной коллегии судей Московской области».

Срок — в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного объявления в СМИ. Телефоны для справок: 8 (495) 594-94-94.

