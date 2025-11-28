Представители техникума Дмитрова стали лучшими на педагогическом конкурсе РФ

Заведующая музеем техникума Евелина Радюк удостоена звания победителя, а преподаватель Ольга Заиграйкина стала призером II степени XVII Всероссийского профессионального педагогического конкурса «Моя Гордость — Моя профессия», организованного Московской областной общественной организацией «Поддержка и развитие творческой, научной и культурной деятельности молодежи „Инновация“. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс собрал лучшие педагогические разработки со всей страны. Заочный этап проходил в период со 2 сентября по 24 ноября. Евелина Радюк выступила с конкурсным проектом на тему «Ни давности, ни забвения. Память навсегда». Эта работа является важным вкладом в сохранение исторической правды и передачу ее подрастающему поколению. Жюри присвоило Евелине звание победителя.

Ольга Заиграйкина представила работу на тему: «Проблема „недоигранности“ детства в пьесе А. Н. Арбузова „Жестокие игры“». Ее проект был высоко оценен экспертным жюри в номинации «Разработка учебных заданий».

Конкурс направлен на внедрение личностно-развивающих и компетентностно-ориентированных образовательных технологий, а также на представление и популяризацию педагогического опыта работников сферы образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.