Представители сельского туризма Подмосковья приглашаются к участию в «Турферме»

Подмосковные предприниматели, занимающиеся развитием сельского туризма, приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе агротуристических объектов «Турферма», который проводится при поддержке АО «Россельхозбанк» и партнеров ассоциации туроператоров России, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В ведомстве уточняют, что участниками могут стать представители объектов в сфере сельского хозяйства по различным направлениям: разведение крупного или мелкого рогатого скота, производство продукции, растениеводство, пасека и другие. Главное условие — иметь действующий туристический проект, реализуемый на территории хозяйства. Среди основных тематик конкурса: «Нестандартный подход к организации размещения туристов», «Авторский подход к организации экскурсий и мастер-классов», «Сельская гастрономия как точка притяжения туристов».

Направить заявку для участия в конкурсе можно до 20 сентября на почту: msh@mosreg.ru. Для этого необходимо отправить заполненную анкету и презентацию. Авторы 20 проектов, которых конкурсное жюри признает победителями, станут участникам двухдневного тура, в рамках которого смогут познакомиться с новыми практиками сельского туризма, принять участие в деловой программе и обучающей сессии. Узнать подробнее о конкурсе, условиях участия, подачи заявки и контакты организаторов можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.