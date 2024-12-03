Представители Раменского колледжа показали высокие результаты в «Профессионалы»-2024

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В конце прошлой недели в Санкт-Петербурге были объявлены результаты Финала Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы»-2024, передает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Представители Раменского колледжа продемонстировали выдающиеся результаты и поднялись на пьедестал сразу в нескольких компетенциях.

Грачев Н. А., компетенция — «Мехатроника», завоевал золотые медали в трех зачетах: среди студентов СПО, представителей профильной индустрии и среди международных представителей. Его наставником и экспертом был Уклеев И.В.

Давыдов М.С., компетенция — «Электроника», завоевал золотые медали в двух зачетах: среди студентов СПО и представителей профильной индустрии. Его эксперт-наставник — Кулаков А.В.

Насруллаев Р.С., компетенция — «Пожарная безопасность», завоевал бронзовые медали. Его эксперт-наставник — Маркин С. Г.

Соколов А.Е., представитель работодателя АО «ИТТ» — партнёр Раменского колледжа и сотрудник Учебно-производственного комплекса по отрасли «Радиоэлектроника», принял участие в индустриальном зачете по компетенции «Электроника». Он завоевал серебряную медаль. Его эксперт-наставник Ангеловский Н.Я.

Во время проведения чемпионата, в роли представителя команды Московской области, выступающей на соревнованиях, была педагог-организатор Регионального центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии» Чудинова Полина Вячеславовна, которая координировала и поддерживала деятельность всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.