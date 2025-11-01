Представители прокуратуры провели В Серпухове урок, посвященный кибербезопасности

В Серпухове представители прокуратуры провели для учащихся колледжа урок, посвященный кибербезопасности. Заместитель городского прокурора Виктор Грушевский и помощник прокурора Анастасия Цапаева рассказали студентам об угрозе телефонного мошенничества, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Сотрудники ведомства предупредили молодежь о преступных схемах, через которые злоумышленники вовлекают подростков в противоправную деятельность. Речь идет о предложениях «молодежной» подработки, где в роли дропперов и курьеров за «легкие деньги» предлагают забирать средства у граждан и переводить их преступникам.

За подобные действия грозит уголовная ответственность с лишением свободы на срок до семи лет, подчеркнул заместитель прокурора Виктор Грушевский.

Студентов проинструктировали, как вести себя при контакте с мошенниками: немедленно прекратить общение и сообщить в правоохранительные органы.

В завершение встречи прокуроры ответили на вопросы учащихся и призвали их поделиться полученными знаниями с родными и близкими.