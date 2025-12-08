Представители Подмосковья заняли призовые места на фестивале «Диво Евразии—2025»

сегодня в 16:01

6 декабря в Чебоксарах состоялся финал VIII международного туристического фестиваля «Диво Евразии». Это международный мультиформатный фестиваль, который объединяет на одной площадке несколько конкурсных мероприятий и премий. В этом году программа фестиваля включала в себя новые престижные конкурсные мероприятия, такие как Международный туристический фестиваль-конкурс видео, фото и анимации и Международный конкурс туристических брендов. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль объединил представителей различных стран и регионов Евразии. В нем участвовали команды из 51 региона России, а также представители Беларуси, Китая, Турции, стран Средней Азии, Сингапура и Кот-д’Ивуара.

Участники фестиваля из Подмосковья заняли призовые места в Международном туристическом фестивале-конкурсе видео, фото и анимации в категории «Имиджевые видеоролики горизонтального и вертикального форматов»:

1 место в номинациях:

«Туристические продукты» (приключенческий туризм) — Сафари-парк «Изумрудный лес», г. о. Клин;

«Туристические продукты» (туристические сувениры) — День рождения в музее, Московская область;

«Короткометражные фильмы» (военный туризм) — «Евгений Кошенков. Поход в бессмертие», Павлово-Посадский г.о;

«Документальные фильмы» (культура и история) — «Матушка Евфросиния из Песьян», Павлово-Посадский г. о.;

2 место в номинациях:

«Туристические продукты» (гастрономический туризм) — «Приглашаем на праздник Русский холодец 2026», Павлово-Посадский г. о.;

«Короткометражные фильмы» (события и люди) — «Гастрономический фестиваль «Кухня без границ», Павлово-Посадский г. о.;

«Игровые фильмы» — «Все мы родом из детства», Павлово-Посадский г. о.;

«Туристские направления» — Модный туризм, Московская область;

«Короткие рекламные видеоролики» — «Иммерсивные вечера в Серпуховском музее. Утром деньги, вечером стулья», г. о. Серпухов;

«Короткометражные фильмы» (военный туризм) — «Гарнизон А» — кино кластер в Подмосковье, Павлово-Посадский г. о.;

3 место в номинациях:

«Короткометражные фильмы» (события и люди) — Фестиваль «ТекСТИЛЬный посад», Павлово-Посадский г. о.;

«Вертикальные ролики» — Экспозиция «Исторический бой при реке Вохна. 1812 год», Павлово-Посадский г. о.

В V Международном конкурсе туристических брендов «Gold Brand» представители Подмосковья заняли второе место в номинациях:

«Турбренд города или локации» — Павловский Посад соткан для тебя, Павлово-Посадский г. о.;

«Турбренд курорта и природного парка» — Сафари-парк «Изумрудный лес», г. о. Клин.

Фестиваль проводится с целью популяризации путешествий и знаний о туризме и способствует межкультурному сотрудничеству и взаимопониманию между разными людьми и народами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.