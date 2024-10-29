Представители Подмосковья прошли обучение по программе ВШГУ

Программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Президентской академии и Минэкономразвития России «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» завершила свою работу в этом году. Обучение прошли почти 850 представителей региональных инвестиционных команд, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Для сохранения устойчивого экономического роста предстоит сформировать современную экономику предложения через развитие собственных производств с опорой на отечественные технологии. А для этого нужны частные инвестиции. Их рост в нашей экономике и скорость реализации проектов напрямую зависят от качества работы с бизнесом на местах. Расширить компетенции региональных команд позволяет программа ВШГУ Президентской академии. Она работает уже три года и позволила повысить квалификацию более чем 2,6 тыс. специалистов по привлечению инвестиций в субъекты страны», — отметил заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов.

Обучение по программе длилось полгода очно, а также дистанционно в межмодульный период. Участники из 89 субъектов, включая новые регионы, получили необходимые навыки для формирования ключевых институтов по работе с инвесторами. Более 80 экспертов провели мастер-классы, в рамках обучения состоялось 39 межрегиональных визитов по обмену опытом и 50 онлайн-трансляций по обмену практиками.

Слушатели учились работе и с новыми элементами стандарта: составляли региональный инвестиционный профиль, работали в системе сбора обратной связи от бизнеса.

В этом году, помимо представителей регионов, обучение по программе прошли сотрудники ресурсоснабжающих организаций и деловых объединений, которые также участвуют в работе по внедрению регионального инвестиционного стандарта и оценке качества проделанной работы.

«Важным принципом является то, что участники учатся на конкретных примерах. В данной программе мы объединили представителей бизнеса и власти — это позволяет не только услышать боли и задачи каждого, но и найти реальные решения проблем», — подчеркнул заместитель директора ВШГУ Президентской академии Олег Кондратенко.

Задача регионального инвестиционного стандарта — сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Совместно с деловыми объединениями были разработаны шесть институтов стандарта: инвестиционная декларация, карта, комитет, агентство развития, свод инвестправил и система сбора обратной связи от бизнеса. Качество внедрения стандарта оценивают крупнейшие деловые объединения. После создания современной системы запуска инвестпроектов фиксируется улучшение позиций ряда регионов в национальном инвестиционном рейтинге.

«Важно отметить, что внедрение самого инвестстандарта не является конечной точкой работы региональных властей по созданию благоприятного инвестклимата. Это набор правил и регламентов, который можно дополнять и развивать. Московская область, в частности, одной из первых внедрила первые пять институтов стандарта и предложила еще один элемент — систему сбора обратной связи от бизнеса, которая была пилотирована в Подмосковье, а сегодня является шестым обязательным элементом регинвестстандарта. Поэтому успешные эффективные региональные практики по работе с инвесторами могут и должны быть тиражированы через регинвестстандарт по всей стране», — сказал и. о. директора АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Игорь Чирков.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.