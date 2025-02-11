Представители Подмосковья приглашаются к участию в национальном конкурсе

До 7 марта продолжается прием заявок на участие в IV национальном конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции. Организаторами выступают комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию совместно с министерством сельского хозяйства РФ, Роскачеством при поддержке фонда «Органика», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Как уточняют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году победители будут определены в 15 номинациях, среди которых «Регион — лидер по числу сертифицированных производителей органической продукции», «Новый органический продукт», «Народный органический бренд» и другие. Участниками могут стать региональные производители, включенные в единый государственный реестр Минсельхоза РФ, предприятия, осуществляющие розничную торговлю органическими товарами, СМИ, молодежь и другие.

Целями конкурса является развитие отечественного рынка органической продукции, поощрение достижений и определение лучших практик в области ее производства и реализации, повышение экспортного потенциала. Подать заявку на участие можно на официальном сайте, а также по адресу электронной почты: organic@roskachestvo.gov.ru. Церемония награждения победителей пройдет весной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.