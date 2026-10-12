Представители МГИМО-Одинцово выступили на Северном форуме в Якутске

Представители Международного института энергетической политики и дипломатии Одинцовского кампуса МГИМО приняли участие в VII Северном форуме по устойчивому развитию, который завершился 10 октября в Якутске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

VII Северный форум по устойчивому развитию завершился в субботу, 10 октября, в Якутске. Одно из крупнейших международных научно-практических мероприятий по проблемам мировой Арктики прошло на базе Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. Тема форума в 2026 году — «Человеческий капитал в эпоху ИИ».

Представители Международного института энергетической политики и дипломатии (МИЭП) Одинцовского кампуса МГИМО представили доклады на X Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика». Выступили доктор экономических наук, заведующий кафедрой управления инновациями Андрей Криворотов и доктор экономических наук Юлия Зворыкина — профессор кафедры внешнеэкономической деятельности в области транспорта энергоресурсов, базовой кафедры ПАО «Транснефть» в МИЭП. Она также входит в общественные советы Минвостокразвития России и ГК «Росатом».

Андрей Криворотов и аспирант МИЭП, член совета молодых ученых МГИМО Данила Сидяков выступили на заседании Российско-азиатского консорциума арктических исследований «Международное научное сотрудничество в Арктике: исследовательские платформы, партнерские сети и вклад в глобальную повестку».

Данила Сидяков также участвовал в молодежной программе форума. Андрей Криворотов представил сообщение о проблемах инвестиционного сотрудничества на открытой дискуссионной площадке «Российско-китайское сотрудничество в Арктике» с участием ученых двух стран.

Представители МИЭП рассмотрели тенденции внедрения искусственного интеллекта и новых энергетических технологий в Арктике, связанные с ними проблемы социально-экономического развития, образования и международных отношений. В выступлениях также отметили опыт МГИМО и МИЭП в развитии сотрудничества с государствами глобального Юга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.