Представители ЛДПР Московской области провели благотворительную акцию в Страстную субботу

В Страстную субботу представители Московского областного отделения ЛДПР провели благотворительную акцию, приуроченную к празднику Светлой Пасхи. В этот день партийцы посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь в Истре, где освятили пасхальные куличи, после чего партийцы развезут их по всей Московской области.

Особое внимание уделили семье погибшего участника специальной военной операции. Праздничные угощения были доставлены семье Андрея Викторовича Щеголева, который добровольцем отправился в зону СВО и героически погиб в ноябре прошлого года. Вдова героя, Наталья Сергеевна, одна воспитывает шестерых детей.

Особое внимание было уделено младшему сыну Вячеславу, которому в этот день исполнилось 5 лет. В честь юбилея ему вручили подарок.

В ходе визита представители ЛДПР пообщались с Натальей Сергеевной и обсудили актуальные проблемы, с которыми сталкивается семья. Одной из ключевых стала ситуация с подъездной дорогой к дому, которая в настоящее время оказалась непригодна для передвижения.

По итогам встречи было принято решение оказать содействие в решении данной проблемы. Совместно с муниципальным депутатом от ЛДПР Юлией Владимировной Степановой достигнута договоренность о восстановлении дороги за счет оптимизации бюджетных средств.

ЛДПР продолжает оказывать адресную помощь семьям военнослужащих, а также оперативно реагировать на социально значимые проблемы жителей региона.

В завершение мероприятия представители партии поздравили семью с наступающим праздником Светлой Пасхи и пожелали здоровья, сил и благополучия.

