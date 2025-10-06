Представители Китая оценили потенциал Университета Вернадского в Балашихе

Делегация из Китая посетила Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав делегации вошли руководители и специалисты Национального управления, представители китайской зерновой компании и Уханьского политехнического университета во главе с генеральным директором Департамента чрезвычайных материальных запасов Национального управления продовольствия и стратегических резервов Цзинь Сянь.

Встреча проходила в течение двух дней. Гости узнали об истории университета и его достижениях, особое внимание уделили будущему университета, в том числе расширению международного сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

Главными темами обсуждений стали инновационные методы контроля безопасности продуктов питания и повышения их качества, использование продуктов пчеловодства, а также развитие овощеводства и плодоводства.

Визит китайской делегации — это значимый шаг на пути к укреплению международного сотрудничества и развитию науки в регионе и в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.