Представители ФСО России посетили кадетские классы Ильинской школы в Домодедово

В Ильинской школе городского округа Домодедово прошла встреча кадетов с представителями Федеральной службы охраны России. Гостей встретили по традиции — хлебом-солью и торжественным построением, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Уже третий год в школе ведется обучение в кадетских классах ФСО, где сегодня занимаются около 70 учащихся. Ребята изучают основы военного дела, технику, историю, а также проходят занятия по дисциплине, строевой и физической подготовке.

«Вы являетесь примером для своих сверстников — таким должен быть молодой человек, любящий свою страну и готовый служить ей. Ориентируясь на вас, многие сделают правильный выбор», — отметила Юлия Терещенко, заместитель главы городского округа Домодедово.

С визитом в школу приехал статс-секретарь — заместитель директора ФСО России, генерал-полковник Виктор Шлемин. Он поблагодарил педагогов и учеников за активное участие в развитии кадетского движения.

«За три года Ильинская школа стала полноправным членом кадетского движения Федеральной службы охраны. Главная цель, которую мы ставили перед собой при создании кадетских классов, чтобы вы были нашей сменой. Чтобы вы выросли настоящими патриотами и гражданами своей страны», — обратился к кадетам Заместитель директора ФСО России, генерал-полковник Виктор Шлемин.

За значительный вклад в развитие кадетского образования начальнику управления образования Елене Болмазовой была вручена грамота Федеральной службы охраны.

После торжественной части гости познакомились с учебными и внеурочными занятиями. Младшие кадеты выступили с вальсом, старшие показали уроки по управлению беспилотными летательными аппаратами, 3D-моделированию и стрельбе в лазерном тире.

Учитель технологии Андрей Кузнецов рассказал, что в обучении дронов кадеты начинают с симуляторов — это помогает развивать мышечную память и отрабатывать точность движений.

Отдельное внимание привлекла работа волонтерского отряда. Здесь кадеты своими руками делают окопные свечи и тактические браслеты из паракорда для участников специальной военной операции.

«Сейчас, когда холодно и сыро, бойцам особенно нужны такие свечи. Мы получаем от них обратную связь — ребята благодарят, рассказывают, как это помогает в полевых условиях», — поделилась Эльмира Артеева, руководитель волонтерского отряда.

Посещение представителями ФСО России кадетских классов Ильинской школы завершилось знакомством с классами технического и творческого профиля. Гости отметили высокий уровень подготовки и дух патриотизма, который чувствуется в каждом уголке школы.

Такие встречи показывают: кадеты Ильинской школы — это действительно будущие защитники страны, которые растут с чувством долга, гордости и любви к Родине.

