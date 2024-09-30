Представители авиапредприятий приехали на День карьеры в Егорьевске

Егорьевский авиационный технический колледж имени В. П. Чкалова ежегодно устраивает День карьеры для своих курсантов и абитуриентов, чтобы познакомить их с авиапредприятиями и помочь в поиске работы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Учебное заведение плотно взаимодействует с такими известными в России компаниями, как «S7», «Аэрофлот», АО «Туполев» и многими другими. В этом году в Дне карьеры приняли участие 32 предприятия со всей страны. Многие принимают студентов егорьевского колледжа на практику и уже уверены в компетентности и ответственности выпускаемых специалистов.

«Я сам являюсь выпускником Егорьевского авиационного технического колледжа 2003 года. Наш завод начал взаимодействовать с колледжем в прошлом году. Мы уже участвовали в мероприятиях колледжа и рады принять участие в Дне карьеры. Мы ждем курсантов к себе на работу и надеемся на долговременное сотрудничество — перспективу мы видим. В нашей группе компаний три выпускника ЕАТК и все на хорошем счету», — сказал Генеральный директор АО «Завод специальной техники» Геннадий Могилин.

Презентации компаний проходили в актовом зале. После того, как учащиеся прослушали выступления официальных представителей, они могли пообщаться лично — уже в спортивном зале, где каждая организация подготовила мини-площадку с информационными стендами и буклетами, а также анкетами для выпускников колледжа.

Курсанты делятся, такие встречи помогают им поговорить с представителями предприятий «вживую», сравнить условия работы, зарекомендовать себя уже на данном этапе. Многие планируют получать высшее образование — такую возможность компании предоставляют.

В колледже рассказали, что ведется постоянная работа по увеличению числа участников встречи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.