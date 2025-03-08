Представители администрации и «Единой России» в Луховицах поздравили коллектив войсковой части с 8 марта

Представители луховицкого отделения «Единой России», молодогвардейцы, партийные сторонники и активисты «Женского движения Единой России» в честь 8 марта провели поздравительный марафон. Среди тех, кого они поздравили с Международным женским днем — сотрудницы войсковой части 98532. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С подарками представительниц прекрасной половины коллектива чествовали глава муниципального округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин и депутат окружного Совета депутатов из фракции партии «Единая Россия», руководитель местного отделения общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Ирина Каштан.

«Спасибо, что делаете мир ярче, а еще вдохновляете мужчин на подвиги. Благодаря вам наши жизни наполняются смыслом. В праздник весны, любви и красоты сердечно желаю семейного благополучия, безграничного счастья, оптимизма, чтобы рядом было надежное мужское плечо», — сказал Сергей Тимохин.

В подарок гости привезли сотрудницам части торты.

Также в честь праздника поздравления принимали родные и близкие участников специальной военной операции, коллектив Луховицкой больницы, МФЦ, Единой дежурно-диспетчерской службы. Еще 8 марта единороссы и молодогвардейцы совместно с госавтоинспекторами организовали акцию «Цветочный патруль» и поздравили автоледи.

Ранее губернатор Воробьев поздравил женщин Подмосковья с 8 Марта.

«8 Марта — это, безусловно, приближение весны, чего-то радостного. <…> Хочу поздравить всех женщин Московской области, которые являются опорой и на работе, и дома. Желаю мира, добра, любви и, конечно, здоровья», — сказал Воробьев.