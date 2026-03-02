Представитель Россотрудничества в ОАЭ рассказал о задачах новой российской культурной миссии

В Объединенных Арабских Эмиратах в декабре 2025 года впервые появился представитель федерального агентства Россотрудничества – госструктуры, занимающейся продвижением российской культуры, науки и образования за рубежом. Им стал экс-сенатор от Астраханской области Александр Башкин - персона с заметным медийным профилем и солидным опытом политической работы на региональном и федеральном уровне, сообщает СМИ2 .

«Еще 20-25 лет назад ОАЭ воспринимались у нас, в основном, как страна для комфортного сезонного пляжного отдыха. А вообще, на мой взгляд, первыми «открыли» Эмираты для России еще в далекие 1990-е наши предприимчивые граждане, которых тогда называли «челноками». Они развивали свой бизнес, привозя в Россию то, что было тогда в дефиците.

Теперь отношения между Россией и ОАЭ перешли на качественно новый уровень. И не только, и даже не столько потому, что ряд недружественных стран пытаются изолировать нашу страну, а мы успешно преодолеваем эти попытки, развивая новые направления. Но и потому, что ОАЭ занимают разумную, конструктивную позицию – они не присоединились к этой антироссийской вакханалии. Хотя и это не исчерпывающий аргумент. Эмираты становятся значимым мировым игроком и интересным партнером в плане развития экономики, науки, технологий, инноваций, инфраструктуры и многого другого. В свою очередь и у ОАЭ есть интерес к нам – это, помимо прочего, космическая сфера, энергетика, логистика, туризм и все то взаимодействие «тонкого уровня», которое принято называть «мягкой силой». Это расширение контактов, уважение, взаимодействие…. Поэтому я приступил к этой работе с большим интересом и с большими надеждами», - сказал он.

Башкин уточнил, что в ОАЭ он занимается развитием культурно-гуманитарной сферы. Один из приоритетов – повысить узнаваемость и востребованность российского образования.

«Наши вузы начинают открывать здесь свои филиалы. Например, РЭУ им. Плеханова уже ведет образовательную деятельность в Дубае. Филиал ВШЭ в ближайшее время планирует набор студентов в Абу-Даби. Мы работаем над тем, чтобы дать возможность получать образование также и в России – и коренным эмиратцам, и иностранным резидентам страны, в том числе, русскоязычным», - добавил он.

Известно, что 18 апреля в ОАЭ пройдет популярная международная акция «Тотальный диктант», а 24-25 мая в Дубае будет работать первая образовательная выставка российских вузов, которые приедут рассказать о себе.