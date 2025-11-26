Представитель Реутова принял участие во Всероссийском Конгрессе наблюдателей электорального процесса

Представитель Реутова Альфия Заган в составе делегации от Московской области приняла участие во Всероссийском Конгрессе наблюдателей, который состоялся 23 ноября в Москве. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие стало знаковым событием, впервые собрав на одной площадке около 700 общественных наблюдателей из всех 89 регионов России для выработки единых подходов к контролю за выборами в преддверии нового электорального цикла. Важность события подчеркнули приветствия, направленные участникам от первых лиц государства и избирательной системы.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил ключевую роль наблюдателей в обеспечении прозрачности выборов. Председатель ЦИК России Элла Памфилова назвала общественное наблюдение «маркером качества голосования» и «бесценным источником обратной связи».

С приветственными словами также выступили заместитель Начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский и секретарь ЦИК России Наталья Бударина. Открыла Конгресс председатель Корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова, назвав встречу началом нового этапа в развитии общественного контроля. Программа конгресса включала работу в формате мастер-классов и тематических секций, где участники совместно с ведущими экспертами генерировали новые решения. На сессиях обсуждались такие актуальные темы, как работа в социальных медиа, противодействие фейкам, применение цифровых инструментов, включая искусственный интеллект для верификации информации и распознавания дипфейков.

Спикерами и модераторами выступили член ЦИК РФ Павел Андреев, начальник управления АНО «Диалог Регионы» Марина Костычева, заместитель председателя Корпуса «За чистые выборы» Алексей Песков, член Исполкома Корпуса Антон Лукаш и другие эксперты.

Реутовченка Альфия Заган поделилась своим экспертным мнением о мероприятии: «23 ноября в составе делегации от Московской области я приняла участие во Всероссийском Конгрессе Наблюдателей. Около 700 участников общественного наблюдения представили свои регионы на Конгрессе. Программа была насыщенной и включала в себя пленарную сессию и работу в тематических секциях. Я считаю, что главные цели Конгресса, а именно укрепление сообщества наблюдателей, выработка единых подходов к работе и повышение профессиональных навыков, были достигнуты».

По итогам работы участники приняли заявление, в котором подтвердили готовность к обеспечению легитимности и прозрачности предстоящих выборов с применением передового опыта и инновационных технологий. Организатором Конгресса выступило общероссийское движение «Корпус „За чистые выборы“ при поддержке Фонда президентских грантов.

