Представитель Раменской прокуратуры провела беседу с работниками детского санатория

Как противостоять злоумышленникам рассказала помощник Раменского городского прокурора Мария Мухина на встрече с работниками детского санатория «Кратово», сообщает пресс-служба прокуратуры.

Звонят «сотрудники банка» или с «Госуслуг», запрашивают код для входа в личный кабинет, просят данные карты — кладите трубку. Это мошенники.

«Казалось бы, уже практически все знают о подобных схемах злоумышленников, но, к сожалению, граждане снова становятся жертвами кибермошенничества. За период с января по май в нашем округе зарегистрировано 132 преступления в этой сфере», — отметила Мария Мухина.

Представители Раменской прокуратуры регулярно проводят встречи с трудовыми коллективами, в образовательных и социальных учреждениях, где рассказывают, как оградить себя от воздействия мошенников.

«Такие беседы, особенно среди подростков, молодежи, пенсионеров — это инвестиция в нашу информационную безопасность», — подчеркнула помощник прокурора.