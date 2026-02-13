Представитель из Московской области вошел в ТОП-100 победителей диктанта «Наука большой страны»

Все участники — это школьники и студенты из Брянской, Калининградской, Челябинской, Кемеровской и Амурской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Республик Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия иБашкортостан, Донецкой и Луганской Народных Республик. 20 самых активных получат возможность посетить VI Конгресс молодых ученых. К диктанту «Наука большой страны» присоединились свыше 114 тысяч школьников и студентов. Пройти его может любой желающий на сайте диктант.наука.рф, передает пресс-служба организаторов.

​Диктант «Наука большой страны» стартовал 7 февраля 2026 в рамках инициативы «Наука рядом» и приурочен ко Дню российской науки и Году единства народов России.

Цель просветительской акции — вовлечение молодежи в научную и исследовательскую деятельность, популяризация достижений российской науки.

​За первые три дня диктант объединил свыше 114 тысяч школьников и студентов из всех федеральных округов России. Очные площадки диктанта 7 февраля были организованы в 40 регионах Российской Федерации на базе школ, колледжей, вузов и общественных пространств. Центральной площадкой стал Музей «АТОМ» в Москве.

Победителем из Московской области стал: Артемий Мымрин. Участник продемонстрировал высокий уровень знаний о важнейших достижениях российской науки.

В число 100 победителей вошли школьники и студенты из 8 федеральных округов (по 10 победителей в каждом ФО), а также жители новых регионов (20 победителей из Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей). Полный список победителей доступен на сайте диктант.наука.рф. Победители будут награждены именными сертификатами. Следующий этап — творческое задание, посвященное 65-летию первого полета Юрия Гагарина в космос. 20 авторов лучших работ получат возможность посетить VI Конгресс молодых ученых. Итоги будут подведены 9 марта в День рождения Юрия Гагарина.

Самыми активными регионами по количеству участников стали Республика Дагестан, Кемеровская область — Кузбасс, Санкт-Петербург, Челябинская область, Краснодарский край, Воронежская область, Республика Ингушетия, Мурманская область, Луганская Народная Республика и Брянская область.

Участники диктанта отвечали на 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов. Вопросы касались ключевых научных достижений и открытий России. Задания были разработаны экспертами Центра истории российской науки и научно-технологического развития Российского государственного гуманитарного университета.