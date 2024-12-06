Председателям МКД из Ленинского округа вручили награды в доме Правительства

В доме Правительства Московской области прошел десятый итоговый областной форум «Управдом», где в ходе мероприятия были подведены итоги конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома Московской области» и вручены награды трем председателям многоквартирных домов из Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Форум „Управдом“ за 10 лет стал важной площадкой для эффективного взаимодействия между горожанами, активистами и представителями власти. Благодаря совместной работе удалось реализовать множество инициатив, которые обеспечивают достойное качество жизни в Подмосковье. Хочется особенно отметить вклад наших управдомов — это лидеры на местах, которые своим трудом, активной позицией и ответственным отношением способствуют развитию не только своих домов, но и региона в целом. Их усилия не только укрепляют диалог между жителями и властью, но и формируют прочную основу для дальнейшего развития жилищно-коммунального хозяйства», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Места для председателей из Ленинского городского округа были распределены следующим образом. Первое место в категории «Более 300 квартир в МКД» занял председатель многоквартирного дома № 5 по улице имени народной артистки СССР Галины Вишневской Кирилл Воеводин, на втором месте расположился председатель дома № 4 Южного бульвара в поселке Битца Александр Садчиков, третье место в категории «До 100 квартир в МКД» заняла председатель дома № 13 по улице Василия Молокова в селе Молоково Екатерина Симонова. Также, на форуме подвели итоги работы за 2024 год, обсудили актуальные вопросы в сфере ЖКХ, запланировали новые направления развития.

«Подал заявку на участие в конкурсе в последний день приёма, приложив презентационные материалы, в которых рассказывалось про мою деятельность председателя. Было очень приятно получить первое место в категории „Дом более 300 квартир“. Большое спасибо за высокую оценку. В доме поддерживаем новое состояние как подъездов, так и придомовой территории, особое внимание уделяем инженерным коммуникациям. Я также помогаю решать возникающие вопросы не только жителям своего дома, но и всегда делюсь имеющимся опытом с жильцами других домов», — поделился Кирилл Воеводин.

Региональный конкурс среди управдомов проводится по инициативе Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и помогает выявить лучшие практики взаимодействия советов многоквартирных домов с управляющими организациями.