Председатели предметных комиссий Подмосковья обсудили вопросы развития ГИА

26 сентября председатели и заместители председателей региональных предметных комиссий Московской области приняли участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития государственной итоговой аттестации и других оценочных процедур в системе общего образования». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ходе мероприятия обсуждались ключевые проблемы, связанные с развитием контрольных измерительных материалов государственной итоговой аттестации, а также экспериментальные задания по предметам естественно-научного цикла, устные форматы контрольных процедур и использование искусственного интеллекта для проверки ответов на задания с развернутым ответом.

«Предметные комиссии Московской области ежегодно демонстрируют высокие результаты в организации работы и согласованности экспертов в оценивании экзаменационных работ», — отметили в ведомстве.

Доклад на секции «Актуальные направления развития системы оценки качества образования по предметам естественно-научного цикла, математике и информатике» по теме «Формирующее оценивание на уроках информатики в старшей школе и при подготовке к единому государственному экзамену» представили председатель региональной предметной комиссии по информатике Владимир Филиппов и заместитель председателя региональной предметной комиссии по информатике Вячеслав Смольняков.

Также был представлен стендовый доклад на тему «Оценочные процедуры как элемент системы качества образования», который подготовила председатель региональной предметной комиссии по обществознанию (ГИА-11) Ольга Щенина.

Все доклады содержали ценную информацию из опыта работы и методические рекомендации для учителей по подготовке к экзаменам.

Организаторами конференции выступили Российская академия образования и Федеральный институт педагогических измерений при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.