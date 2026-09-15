Председатель ЗакСа Питера назвал Ораниенбаумский сад примером работы с горсредой

Александр Бельский назвал открытие памятника Кириллу Лаврову и обновленного Ораниенбаумского сада примером работы властей с городской средой.

«Нужно бережно относиться к истории места, сохранять память о людях, которыми гордится наш город, и одновременно создавать комфортные условия для жителей. В Ораниенбаумском саду удалось соединить эти задачи: благоустроена территория, сохранены привычные прогулочные маршруты и зеленые насаждения, а в оформлении появились мотивы, связанные с кинематографом и творчеством Кирилла Юрьевича», — рассказал Бельский.

Председатель ЗакСа отметил, что благоустройство занимает важное место в обновленной Народной программе «Единой России», которую формировали при участии горожан.

«И петербуржцы внесли большое количество своих предложений. Это еще раз показывает, насколько жители внимательно относятся к тому, что происходит рядом с их домом: каким будет двор, сквер, парк, улица. Для Петербурга с его уникальной архитектурой и наследием любые изменения требуют и хозяйского отношения, и внимания к уникальности города. Уверен, этот подход мы должны сохранять и дальше», — подчеркнул Александр Бельский.

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