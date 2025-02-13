Председатель Совета депутатов Подольска вручил медаль бывшей узнице концлагеря

Председатель Совета депутатов Подольска Алексей Никулин проведал ветерана Марию Прокопову, которая в пятилетнем возрасте вместе с мамой была угнана фашистами в Германию и попала в один из самых страшных концентрационных лагерей под названием Дахау. От имени Президента России вручил Марии Андреевне юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Воронежской области оккупанты на глазах у маленькой Маши расстреляли её бабушку, которая долго не смогла идти пешком. После этого девочка стала заикаться. В Дахау действовала газовая камера и крематорий, проводили страшные медицинские эксперименты над людьми. Марии удалось выжить там чудом.

После войны Прокопова окончила архитектурный вуз, получила мирную профессию архитектора и по распределению попала в Подольск. Вышла замуж, родила двух дочек, старшая работала журналистом. Есть взрослая внучка.

«Пример Марии Андреевны является уроком для всех нас. Если фашизм вовремя не остановить, это может обернутся бедой для миллионов мирных граждан, и детей, и взрослых. Именно поэтому наши защитники сейчас сражаются на СВО. Пожелал ветерану мирного неба над головой и здоровья, любви и понимания близких», — сказал Никулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.