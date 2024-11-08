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Председатель Совета депутатов Мытищ принял участие в диалоге с молодежью

В рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией» председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов принял участие в диалоге с молодежью, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На встречу пришли представители Мытищинской студенческой хоккейной лиги, обсудили вопрос развития команды и дальнейшей подготовки к новому хоккейному сезону.

Главная задача МХЛ — развивать и популяризировать профессиональный молодёжный хоккей. Также она направлена на повышение спортивной квалификации игроков, тренеров и судей.

«Мы считаем важным работникам и работодателям, решать их проблемы и вместе делать наш город лучше», — сказал Андрей Гореликов.

Напомним, что партийный проект «Моя карьера с Единой Россией» — часть большого направления народной программы партии, посвященного труду. Его цель — создать условия, при которых каждый человек может наилучшим образом реализовать свои способности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.