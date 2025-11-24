Председатель Общественной палаты Балашихи посетила Всероссийский Конгресс общественных наблюдателей

Председатель Общественной палаты, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова приняла участие во Всероссийском конгрессе общественных наблюдателей, который прошел 23 ноября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие было направлено на обсуждение формирования единых подходов к общественному наблюдению в преддверии выборов 2026 года.

Это масштабное событие объединило 700 представителей из 89 регионов страны. В рамках конгресса были рассмотрены инициативы, позволяющие усовершенствовать методы и инструменты мониторинга выборов с учетом современных вызовов, включая активное использование цифровых платформ и социальных медиа.

«Рада быть частью такого важного процесса и обмениваться опытом с коллегами со всей страны. Общественное наблюдение — это ключевой инструмент укрепления доверия граждан к избирательному процессу, и наша задача — сделать его максимально открытым и точным, используя опыт, знания и инновационные методы, о которых мы говорили в рамках конгресса», — сказала Елена Жарова.

Участники конгресса обсудили идею создания единой коммуникационной среды для наблюдателей, которая увеличит координацию и коммуникацию между регионами страны, а также возможность применения искусственного интеллекта для анализа данных и эффективного мониторинга.

Всероссийский конгресс наблюдателей позволил общественным наблюдателям из разных регионов России обменяться опытом, обсудить общие вызовы и сформировать единую стратегию, которая улучшит избирательный процесс.

