Председатель Мособлдумы оценил благоустройство сквера в Реутове

Реконструкция данной общественной территории была выполнена в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и стала прямым ответом на многочисленные обращения и наказы местных жителей, озвученные в ходе встреч с представителями власти. На реализацию этого важного для города проекта было направлено свыше 20 млн рублей. В ходе работ была создана современная и комфортная зона отдыха: обустроены новые пешеходные дорожки с качественным покрытием, установлена современная система уличного освещения и интегрирована система видеонаблюдения «Безопасный регион» для обеспечения общественной безопасности.

В сквере появились новые малые архитектурные формы, включая удобные скамейки, оригинальные качели и урны. Особым украшением территории стала живая изгородь протяженностью около 200 метров, которая добавляет уюта и гармонии городскому пространству. В ходе осмотра Игорь Брынцалов и Филипп Науменко пообщались с жителями, которые уже успели оценить произошедшие изменения. Особый восторг у горожан вызвали новые качели-скамейки, ставшие популярным местом отдыха.

Одна из жительниц, Людмила Анатольевна Кривенцева, не только выразила благодарность за проделанную работу, но и заверила, что будет лично следить за порядком в обновленном сквере, чтобы сохранить его красоту на долгие годы. Благоустройство сквера на Парковой улице является частью комплексной работы по созданию комфортной городской среды в наукограде.

Ранее было преображено общественное пространство на улице Ленина, а в настоящее время ведутся работы в сквере на улице Октября. В планах на следующий год — приведение в порядок Каштанового сквера и Центрального парка. Всего в Московской области в текущем году в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» благоустраивается 16 скверов, на что выделено более 1,8 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.