Председатель Мособлдумы Брынцалов встретился с семьей участника СВО в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе своей рабочей поездки в Балашиху встретился с супругой участника специальной военной операции Диной и его сыновьями. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Дина рассказала, когда Ильдар ушел в 2022 году в военкомат по повестке — его не мобилизовали, аргументировав тем, что мужчина — многодетный отец. Но, будучи истинным патриотом, потомком своего деда-героя, который прошел всю Великую Отечественную войну, он ушел в зону СВО по контракту.

«Ваш муж принял мужественное решение. Ильдар сегодня защищает интересы России, за свои боевые подвиги награжден медалью «За отвагу» участника СВО и медалью Луганской Народной Республики. Выражаю от лица всех наших депутатов и от себя лично бесконечное уважение и признательность Вашему мужу и всей Вашей дружной семье», — обратился к Дине председатель Мособлдумы.

Решение Ильдара семья оспаривать не стала. Дина уверена, что мужу и так этот шаг дался нелегко, и не поддержать родного человека — это просто неправильно.

«Он начал задумываться, что пойдет защищать Родину с марта, когда еще мобилизацию не объявили. Плавно всех нас готовил к этому. Сказал просто: «Мне надо, там одни молодые, а дети не должны там находится, должны быть мы. Наши сыновья, конечно, гордятся его поступком, главное, чтобы был жив и здоров», — сказала она.

У Ильдара и Дины четверо сыновей. Старший, Динар, далеко от дома, завершает учебу в Альметьевском торгово-экономическом техникуме республики Татарстан. Но часто звонит и справляется о делах семьи.

«Мы постоянно на связи. Мы очень его ждем, сказал, что скоро приедет домой. Тем более, что он поступил в один из московских вузов на юридический факультет», — поделилась планами старшего сына Дина.

Второй сын Дамир — студент подмосковного колледжа «Энергия», выбрал для себя направление «Автомеханика». По словам мамы, будущая профессия сыну очень нравится: «Сейчас сдает экзамены, но планирует работать летом — на шиномонтаже, где уже проходил практику».

Главные мамины помощники — младшие братья, двенадцатилетний Данияр и восьмилетний Даниэль — присутствовали на встрече. Про свои успехи в школе и увлечениях рассказали сами.

«Мы увлекаемся спортом — футболом. Ходим в школе в спортивные секции, — наперебой о своих хобби начали рассказывать мальчишки, — нам нравится быть сильными. А еще мы много чего делаем по дому — убираемся, моем полы, помогаем в готовке».

В последнем, с уверенностью заявили ребята — их маме нет равных. Особенно, когда она начинает печь торты. Этим, как поделилась в ходе встречи Дина, она еще и зарабатывает.

В беседе речь зашла и о гуманитарной помощи на фронт. Дина рассказала о том, что Ильдар просил передать в полк. Глава Балашихи Сергей Юров взял вопрос на личный контроль.

«Мы регулярно отправляем нашим ребятам гуманитарную помощь. Кто-то сам приезжает во время отпуска — забирает, часть передаем с волонтерами. Большую поддержку оказывают наши предприятия. И Вам тоже — если что-то нужно, любой вопрос — центр Семья всегда на связи. Также мы закрепили семьи участников СВО из нашего города за моими заместителями и начальниками управлений. Поэтому вопросы можете направлять и куратору вашей семьи», — подчеркнул он.

Брынцалов поинтересовался, нуждается ли семья еще в какой-либо помощи, а также уточнил, все ли положенные льготы получает. Он напомнил, что в Подмосковье действует Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей. И рассчитывать на них могут все: мобилизованные, контрактники, добровольцы.

«Мы все получаем — дети бесплатно питаются в школе и посещают кружки. Кроме того, нам оказывается помощь и в бытовых вопросах. Нужно было заменить батареи дома — все работы провели оперативно», — поделилась Дина.

Сейчас семья ждет Ильдара в отпуск в июле–августе. Планов на хоть и небольшой период много: навестить родителей, съездить с детьми в аквапарк, а также всем вместе провести время на базе отдыха.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.