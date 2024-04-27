Председатель Мособлдумы Брынцалов принял участие в субботнике в Реутове

В субботу в рамках всероссийского субботника в Подмосковье прошел общеобластной субботник. В Реутове центральной площадкой для наведения порядка стал парк «Фабричный пруд». Вместе с жителями в преображении территории участвовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Филипп Науменко, командир дивизии Дзержинского Николай Кузнецов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как отметил спикер регионального парламента, утренний дождь и пасмурная погода не испортили настроения, к общему доброму делу приобщилось большое количество горожан.

«Мы посадили сегодня 25 лип, еще сосны и ели. Все правильно сделали с точки зрения науки. Будут деревья расти и еще больше радости приносить тем, кто любит здесь гулять. В этом парке замечательный фабричный пруд, само место красивое. С 2016 года началась комплексная реконструкция территории. Совместно с «НПО машиностроения» ее расширили, привели в порядок. И здесь уже такая точка притяжения жителей городского округа», — подчеркнул Брынцалов.

Вместе с председателем Мособлдумы деревья сажала спортсменка, Почетный гражданин Реутова Людмила Колобанова. Женщина всегда принимает участие в городских мероприятиях. И сегодня она одна из первых пришла в парк. Дождь, по ее словам, совершенно не помеха, особенно, когда речь идет об объединяющих жителей полезных занятиях.

Высаживать деревья сегодня пришли и представители молодежных общественных организаций округа, волонтеры, молодогвардейцы — с хорошим настроением и желанием приложить руку к благоустройству любимого города.

«Мы всегда активно принимаем участие во всех мероприятиях, особенно в апреле — в субботниках. Это очень важно, мы всегда первые, мы всегда помогаем. И в снег, и в дождь, и в град — всегда все делаем для любимого города, для любимой страны», — призналась активистка местного отделения «Молодой Гвардии» Софья Шинкарева.

Праздничное и бодрое настроение сегодня создавал военный оркестр. Кроме того, желающие согреться и подкрепиться могли угоститься вкусной кашей и горячим чаем. Так поступила и семья Власовых. В подобных мероприятиях они всегда стараются участвовать полным составом.

«У нас старший сын поехал на ВДНХ со школьной экскурсией. А мы решили прийти сегодня сюда с младшим сыном. Где надо — поможем, что-нибудь посмотрим, поделаем, музыку хорошую живую послушаем. Мы стараемся детей к труду приобщать — вместо того, чтобы лишний час в телефоне посидеть, лучше пусть выходят на природу», — сказал глава семьи Валентин Власов.

Общими усилиями парк с этого дня стал еще краше. Скоро на деревьях появятся и скворечники, которые сегодня, в том числе, делали в школах дети в рамках региональной акции «День добрых дел».

«Самое главное, сегодня у нас и в Реутове, и по всему Подмосковью школьники принимают участие в этой акции. Чем заниматься — выбирали в рамках голосования — кто-то выбрал активный труд, как, например, благоустройство территории, высадка деревьев. Кто-то — помощь нашим ветеранам, кто-то — спорт. Это очень правильно вовлекать молодежь в такие позитивные направления. Не только же сидеть за компьютером или гаджетом, но еще с друзьями делать хорошие добрые дела, развивать себя всесторонне и приучать себя делать это коллективно и во благо общества, школы и родного города. Я считаю, акция обязательно станет традиционной», — сказал Игорь Брынцалов в завершении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.