Председатель Московской областной Думы и глава Балашихи проверили работу избирательных участков

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава города Сергей Юров проверили работу избирательных участков № 60 и № 1739, расположенных в школе № 16. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Это один из самых больших избирательных пунктов в округе. На данный момент здесь уже проголосовали 3% избирателей. Важно, что жители Балашихи активно участвуют в выборах. Уверен, что в Совет депутатов войдут те, кто действительно болеет душой за родной город и готов вместе с жителями решать возникающие вопросы», — сказал Игорь Брынцалов.

Для голосования в Балашихе открыты 183 избирательных участка. Жители городского округа могут проголосовать традиционным способом на участках или воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

«Участок у нас был открыт в 8 часов утра, работаем мы до 20:00 в течение трех дней. Участок оборудован в соответствии с законодательством, представлен информационный стенд. На участке работают 4 общественных наблюдателя, и стационарное место выделено для полицейского, который находится постоянно на участке», — рассказала об организации работы на участке председатель участковой избирательной комиссии № 60 Анна Зинина.

Жительница Балашихи Марина Кобзева пришла проголосовать на участок вместе со своей семьей.

«Я пришла сегодня на выборы, чтобы выразить свою гражданскую позицию и внести свой вклад в будущее нашей страны. От нашего выбора зависит, насколько процветающей и развивающей станет наша страна. Мы обязательно всей семьей приходим на избирательные участки. Для нас День выборов — это всегда настоящий праздник», — сказала Кобзева.

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Балашиха проходят 12,13 и 14 сентября 2024 года. Все 183 избирательных участка работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.