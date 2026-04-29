Председатель Мосгордумы вручил награды журналистам «Вечерней Москвы»

Алексей Шапошников поблагодарил представителей СМИ от имени депутатов Мосгордумы за многолетнее взаимодействие, освещение гуманитарных акций и федеральных законодательных инициатив.

«Каждый из вас — специалист в своей сфере, в своем направлении. Я не смогу вспомнить все интересные моменты, которые мы с вами прошли за эти годы. Это и программа «Памяти Московского народного ополчения», и проект «Города-герои — города героев», и дистанционное электронное голосование, и многое другое. Без вас мы не смогли бы рассказать москвичам об этих интересных проектах и тех новациях, которые зародились и были успешно реализованы в Москве, а затем и на территории всей нашей страны», — сказал Алексей Шапошников.

Благодарственные письма получили генеральный директор АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»» Георгий Рудницкий, главный редактор Александр Шарнауд, первый заместитель главного редактора Юлия Тарапата, заместитель главного редактора Янина Портнова, директор медиацентра Елена Плешивцева, фотокорреспондент Мария Хапцова и специальный корреспондент Алексей Хорошилов.

Главный редактор Александр Шарнауд отметил, что газета давно сотрудничает с Мосгордумой.

«Нам всегда приятно работать с вашими проектами, потому что они интересны москвичам. А если они интересны москвичам, они интересны и «Вечерней Москве». Спасибо вам за дружбу с нами», — сказал он.

Шапошников также поблагодарил Департамент СМИ и рекламы Москвы за взаимодействие. Первый заместитель руководителя ведомства Юлия Казакова поздравила депутатов с Днем российского парламентаризма.

