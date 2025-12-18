Председатель Комлесхоза Подмосковья поучаствовал в дебатах по проблемам экологии

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин принял участие в научных дебатах центра по проблемам экологии и продуктивности лесов им. А. С. Исаева Российской академии наук, посвященных вопросам сохранения защитных лесов и реализации инвестиционной деятельности на их территории. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В своем докладе Алексей Ларькин рассказал представителям научных и образовательных организаций, органов государственной власти, общественных природоохранных объединений и бизнес-сообщества о проекте Московской области «Здоровый и чистый лес», который предусматривает комплексный подход к организации лесного хозяйства в защитном лесном фонде региона.

Он отметил, что ключевыми направлениями реализации проекта являются увеличение доли искусственного лесовосстановления, наращивание объемов санитарных рубок и уборки неликвидной древесины, а также возобновление рубок ухода.

«Надежным основанием для проводимых мероприятий служат научные разработки и практический опыт специалистов лесного хозяйства, в том числе представленные в рамках прошедших научных дебатов», — подчеркнул председатель Мособлкомлеса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.