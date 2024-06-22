Владимир Барсуков провел выездное заседание в Коломне

В городском округе Коломна комитет по местному самоуправлению Мособлдумы под председательством председателя комитета Владимира Барсукова провел выездное расширенное заседание на тему «Вопросы, связанные с установлением и изменением границ муниципальных образований Московской области и границ Московской области со смежными субъектами Российской Федерации (Владимирской, Рязанской, Тверской областями)». Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

В заседании приняли участие: глава городского округа Коломна Московской области Гречищев Александр Владимирович, Председатель Совета депутатов городского округа Коломна Московской области Братушков Николай Владимирович, Председатель Комитета по государственному устройству и местному самоуправления Рязанской областной Думы Жукаев Александр Александрович, представители Министерства территориальной политики Московской области, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, городских округов Дубна, Мытищи, Луховицы.

«Комитетом по местному самоуправления взята эта тема для обсуждения в связи с тем, что вопросы уточнения, внесения сведений в ЕГРН по границам субъектов Российской Федерации, границам муниципальных образований Московской области постоянно находятся в федеральной повестке. Московская область имеет общую границу с 8 субъектами Российской Федерации — Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областями и городом федерального значения Москвой. Со стороны Тверской области проходит граница с городскими округами: Дмитровский, Дубна, Клин, Лотошино, Шаховская, Талдомский, Сергиево-Посадский. Со стороны Рязанской области проходит граница с городскими округами: Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатура. Со стороны Владимирской области проходит граница с городскими округами: Богородский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Шатура и Щёлково. Спорные вопросы возникают у Талдомского, Сергиево-Посадского городского округа и городского округа Щёлково. Данные вопросы будут изучены Комитетом и направлены по компетенции в соответствующие органы», — сказал Барсуков.

В ходе заседания обсудили вопросы, возникающие при установлении и изменении границ Рязанской области со смежными субъектами Российской Федерации, общие вопросы установления границ муниципальных образований Московской области и установления границ Московской области с сопряженными субъектами Российской Федерации, порядок внесения изменений в существующие границы городских округов и судебную практику рассмотрения вопросов, связанных с оспариванием границ муниципальных образований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.