Председатель Комитета по культуре и туризму администрации Раменского стал участником проекта «Таврида.Арт»

Андрей Толстяков из Раменского стал участником программы «#СВОяКУЛЬТУРА» проекта «Таврида.Арт». Проект объединил ветеранов специальной военной операции со всей России от Калининграда до Владивостока. Их общий интерес — самореализация профессиональной и творческой деятельности в сфере культуры и искусства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Образовательная программа «#СВОяКУЛЬТУРА» проводится с 28 октября по 6 ноября на берегу Черного моря в Республике Крым, г. Судак.

Для участия в программе необходимо было зарегистрироваться на «Таврида.Арт», подать заявку, развернуто ответить на вопросы анкеты и выбрать направления искусства, которые были наиболее интересны ветерану специальной военной операции.

Председатель Комитета по культуре и туризму администрации Раменского муниципального округа Андрей Толстяков — ветеран боевых действий. Вместе с заявкой на участие в «Таврида.Арт» он отправил на рассмотрение социально значимый проект «Спасибо тебе, солдат!», который успешно реализуется в Раменском округе. Проект заинтересовал организаторов программы, и Андрея Толстякова пригласили к участию в обучении.

«Оказаться на известном культурном кластере „Таврида.Арт“ — это не просто престижно, это как попасть в эпицентр взрыва креативности! Представьте себе: вы — в самом сердце кипящего котла идей, где талантливые художники, музыканты, актеры и писатели варятся вместе, создавая нечто невероятное. Это как оказаться на фабрике по производству будущего искусства, где инновации сыплются, как конфетти на празднике! Здесь каждый уголок дышит вдохновением. Это место, где даже самый закоренелый скряга, ненавидящий искусство, вдруг начинает видеть мир новыми глазами и думать: „Эх, а может, и мне попробовать написать симфонию для чайников?“, — отметил Андрей Толстяков, не скрывая эмоций. Он считает, что программа обучения очень сильная и будет полезной для реализации новых идей в дальнейшем.

Сейчас Андрей Толстяков проходит обучение вместе с другими ветеранами специальной военной операции.

«Здесь встречаются люди, которые завтра будут определять культурную повестку дня. Это будущее искусства, которое творится прямо сейчас!» — подчеркивает Андрей Толстяков.

Партнеры проекта — Министерство культуры РФ, Ассоциация ветеранов СВО и Фонд «Защитники Отечества». Ветераны специальной военной операции отмечают высокий уровень поддержки и желания помочь раскрыть себя ради будущего нашей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.