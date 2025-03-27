Предпринимателям Подмосковья расскажут о построении сервисной культуры в компании

2 апреля центр «Мой бизнес» Московской области проведет бесплатный вебинар «Построение сервисной культуры в компании» для предпринимателей региона, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На вебинаре участники узнают, почему бизнес теряет деньги из-за плохого клиентского сервиса. Они также познакомятся с принципами создания лучшего сервиса, исследуют уровень клиентоориентированности руководителей и инструменты для формирования сервисной культуры. Спикером выступит бизнес-тренер, эксперт по корпоративному обучению, психолог Вера Уголькова.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 2 апреля в 15:00. Подключиться можно по ссылке: https://anoairmo.ktalk.ru/ygdfn7h07k4e.

Актуальная информация о текущих и планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения для бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области в разделе «Календарь инвестора»: https://calendar.invest.mosreg.ru/. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.