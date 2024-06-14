Предпринимателям Подмосковья расскажут о бизнесе в Бразилии 18 июня

Малый и средний бизнес Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Бразилия для профессионалов: Стратегии и возможности для бизнеса». Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Предпринимателям расскажут о ведении бизнеса в Бразилии — одной из самых перспективных стран Латинской Америки. На вебинаре участники узнают, как успешно открыть дело, какие существуют стратегии выхода на рынок и какие культурные и правовые особенности следует учитывать. Спикером выступит основатель и СЕО Trade Partners Brazil Александр Шевченко.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 18 июня с 15:00 до 16:00. Предварительно необходимо зарегистрироваться до 18 июня на сайте. Ссылка на подключение к вебинару придет на электронную почту.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте: vsv@exportmo.ru.

Помимо образовательной поддержки, фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.