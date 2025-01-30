Предпринимателям Подмосковья рассказали об изменениях налогов на имущество

Насколько увеличились предельные суммы имущественных ставок на дорогостоящие объекты в наступившем году, как изменилась налоговая база, ставки по налогу на имущество юридических лиц и что включает в себя налог на роскошь рассказала на обучающем вебинаре адвокат Юлия Мартыненко. Инициатором мероприятия выступила исполняющий уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Открывая вебинар, Наталья Чудакова отметила, что тема земельно-имущественных отношений находится в тройке основных вопросов, с которыми обращаются предприниматели и подчеркнула значимость вопроса изменения кадастровой стоимости объектов.

«На протяжении нескольких лет мы входим в состав комиссии по оспариванию кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Московской области и анализируя обращения предпринимателей, можно выделить наиболее распространенные ошибки, среди которых: подтверждение стоимости земельных участков сравнительным и доходным подходами; подтверждаемую информация об объекта-аналогах; учет НДС в составе затрат на замещение при определении стоимости ОКС в рамках затратного подхода; сопоставимость аналогов по основным ценообразующим характеристикам. Надеюсь, что на данном вебинаре, предприниматели найдут для себя полезную информацию и смогут ею воспользоваться, чтобы избежать ошибок в дальнейшем», — сказала Чудакова.

С 1 января 2025 года установлены новые предельные размеры ставок по налогам в отношении объектов, кадастровая стоимость которая превышает 300 млн рублей. Налог на имущество организаций и имущество физлиц теперь составляет 2,5%. Налог на участки, занятые жилищным фондом и не используемые в предпринимательской деятельности — 1,5%.

В ходе вебинара спикер Юлия Мартыненко уделила особое внимание изменениям в законодательстве: из сферы действия предельного значения пониженной ставки по земельному налогу 0,3% исключены участки, приобретенные для ИЖС и используемые в предпринимательской деятельности. В случае выявления использования такого участка в коммерческой деятельности налоговая ставка уже будет составлять 1,5%.

На вебинаре обсудили объекты недвижимости, в отношении которых установлены пониженные ставки по налогу на имущество. Так, при расчете налога на недвижимость, налоговой базой по которой является ее кадастровая стоимость, ставка 0% — по объектам газовой инфраструктуры, ставка 1,6% — по объектам железнодорожной недвижимости, 0,4% — жилых помещений, гаражей, принадлежащих на праве собственности.

Узнать налоговые ставки по каждому региону можно с помощью специального, справочного интернет-сервиса ФНС России.

Если ставка налога регионом не установлена, к объекту применяются ставки, установленные гл. 30 НК РФ (п.4 ст. 380 НК РФ).

Обсудили и «налог на роскошь», к которому относится транспортный налог на легковые автомобили стоимостью свыше 10 млн рублей (с учетом их года выпуска), налог на имущество физлиц по повышенной ставке с объектов недвижимости, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей.

Рассчитать такой налог можно нас сайте ФНС России.

Перечень автомобилей, подлежащих «налогу на роскошь» размещается на сайте Минпромторга России не позднее 31 марта очередного налогового периода.

Отдельно обсудили порядок оспаривания кадастровой стоимости, уточнив в каких случаях юридические и физические лица могут оспорить кадастровую стоимость объекта, периодичность проведения государственной кадастровой оценки, частых вопросах экспертов и нюансах при проведении судебной экспертизы для оспаривания кадастровой стоимости.

С презентацией вебинара можно ознакомиться на сайте уполномоченного в разделе Правовое просвещение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.