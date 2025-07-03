Подмосковная ферма задействует средства на создание туристической инфраструктуры

В Московской области действует около 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся производством продукции растениеводства и животноводства. Часть из них активно развивает сферу сельского туризма. Так, К(Ф)Х Шаньшиной Татьяны из Ступино планирует обустроить туристическую инфраструктуру на территории фермы в селе Семеновское. По результатам прошлогоднего отбора Минсельхоза РФ, в 2025 году хозяйство получило грант «Агротуризм» на реализацию проекта, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

К(Ф)Х зарегистрировало деятельность в 2019 году. В 2020 году хозяйству был предоставлен грант на поддержку начинающих фермеров, средства которого были направлены на приобретение 14 коров красной датской породы и оборудования для переработки молока. В прошлом году, по результатам отбора, К(Ф)Х также стало обладателем гранта на развитие семейных ферм — в планах приобрести модульный молокоперерабатывающий мини-завод.

В ведомстве дополнили, что меры господдержки, доступные сельхозтоваропроизводителям и фермерам региона, представлены на интерактивном портале — здесь можно уточнить сроки отбора заявок по направлениям деятельности, требования к получателям и список необходимых документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.