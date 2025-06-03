Предпринимателям Подмосковья рассказали, как открыть уличную торговую точку

Предложить место для мобильной торговли в Подмосковье можно на региональном портале госуслуг. С начала года более 120 заявок на включение мест под размещение нестационарных торговых объектов оформили онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Оформить услугу «Включение мест под размещение НТО и уведомление о проведении аукциона» можно на портале госуслуг Подмосковья. В карточке услуги нужно выбрать муниципалитет и указать точку на интерактивной карте. При этом «умный» сервис автоматически заполнит: GPS-координаты места, кадастровый номер земельного участка, вид разрешенного использования.

При оформлении заявки необходимо предоставить четыре фотографии места размещения торговой точки. С примерами корректного оформления фотоматериалов можно ознакомиться здесь.

Если будет выбран участок, который находится в частной собственности, сервис попросит выбрать другое место. Получить услугу могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Также оформить заявку на включение мест для уличной торговли можно через мобильное приложение «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.