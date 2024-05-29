Предпринимателям Подмосковья напомнили о необходимости регистрации аттракционов

Любой аттракцион подлежит государственной регистрации до ввода его в эксплуатацию. Подать заявление на регистрацию можно онлайн на портале госуслуг Подмосковья, сообщили в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для всех аттракционов, включая карусели, колеса обозрения, 5D-кинотеатры и аэротрубы, требуется регистрация. При перемещении аттракциона в другое место необходимо оформить временную регистрацию по новому месту нахождения. На входе требуется разместить государственный регистрационный знак.

В рамках услуги также можно: получить дубликат свидетельства о регистрации; получить регистрационный знак взамен утраченного или пришедшего в негодность; получить справку о регистрации; изменить сведения о заявителе; получить временную регистрацию; прекратить или возобновить государственную регистрацию аттракциона.

Услуга платная и предназначена для индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. Размер госпошлины установлен статьей 333.33 налогового кодекса Российской Федерации и зависит от цели обращения.

Для получения услуги необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Затем следует выбрать цель обращения, категорию заявителя и заполнить электронную форму заявления, прикрепив к ней определенный набор цифровых копий документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.