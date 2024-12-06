Предпринимателям из Одинцова разъяснят новшества налогового законодательства

По инициативе общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Наро-Фоминском городском округе состоится открытый семинар по теме: «Изменения Налогового законодательства в 2025 году», сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

В последнее время у многих предпринимателей возникают вопросы, связанные с изменениями и введением новых правил расчета лимитов по УСН и внедрения НДС на УСН, а также с дроблением бизнеса. Представители УФНС готовы ответить на все эти вопросы в рамках семинара, разъяснить законодательные изменения и помочь предпринимателям найти практическое решение.

Мероприятие состоится 10 декабря в 11:00 по адресу: г Одинцово, ул. Молодежная, 32, МРИ ФНС России № 22 по Московской области.

Регистрация открыта до 11:00 9 декабря. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В семинаре примут участие: начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Московской области В. А. Пыркин; начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Д. К. Никогосян; руководитель Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в Одинцовском городском округе В. А. Степанова; председатель Одинцовского отделения «ОПОРА РОССИИ» Московской области С. Г. Налепова.

И. о. подмосковного бизнес-омбудсмена Наталья Чудакова напомнила, что в общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей бизнесмены всегда могут получить оперативную консультацию и ответы на интересующие их вопросы. Адреса приемных можно найти на сайте Уполномоченного в разделе «Общественные приемные».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.