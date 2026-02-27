Предприниматели Солнечногорска представили проекты по развитию бизнеса и социальной инфраструктуры

26 февраля в коворкинг-центре «Альянс» в Солнечногорске состоялось очередное заседание рабочей группы по рассмотрению проектов в области развития предпринимательства и обеспечения благоприятного инвестиционного климата, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками встречи стали местные предприниматели, представившие свои инициативы и обсудившие актуальные вопросы ведения бизнеса.

Заседание провел первый заместитель главы округа, член политсовета МОП Единая Россия Кирилл Типографщик. Среди приглашенных предпринимателей — Андрей Жестерев, основатель проекта «Форест Анд». Его компания занимается промышленной пропиткой древесины в специальных автоклавах. Технология позволяет придавать материалу устойчивость к влаге, ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.

Силами предпринимателей уже отремонтирован понтонный мост на озере Бездонное. В планах — обустройство площадки для выгула и дрессировки собак в микрорайоне Тимоново, а также организация производства огнеупорной древесины.

«Цель таких встреч — помочь бизнесу с земельными и дорожными вопросами, разъяснить существующие меры поддержки и способствовать расширению рынков сбыта. Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели округа развивались, создавали новые рабочие места и участвовали в улучшении городской среды. Пример компании „Форест Анд“ показывает, что бизнес может успешно совмещать коммерческие цели и социальные инициативы», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск, член политсовета МОП Единая Россия Кирилл Типографщик.

Заседания рабочей группы проводят на ежемесячной основе. Для получения дополнительной информации о мерах поддержки бизнеса можно обратиться по адресу: г. Солнечногорск, ул. Тельнова, д. 3/2, или по телефону: +7-926-457-00-96.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.