Предприниматели Подмосковья получат бонусы через чат-бот МФЦ

Предприниматели Подмосковья смогут получать специальные предложения от банков-партнеров при подписке на чат-бот «МФЦ Московской области» в мессенджере МАХ. Новый сервис упрощает взаимодействие с центрами «Мои Документы» и помогает при запуске бизнеса, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подписка на чат-бот дает предпринимателям доступ к информации о работе МФЦ и одновременно открывает специальные предложения от банков-партнеров. Сервис ориентирован на тех, кто подает документы для старта бизнеса и планирует открыть расчетный счет и оформить бизнес-карту.

«Подача документов в МФЦ Подмосковья — первый шаг на пути к запуску бизнеса. Далее предпринимателю нужно открыть расчетный счет и получить бизнес-карту. А подписка на чат-бот МФЦ в МАХ превращает этот процесс в двойной источник выгоды: она обеспечивает удобный канал связи с МФЦ и открывает доступ к бонусам от банков-партнеров», — отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Специалисты центров «Мои Документы» помогают подключить чат-бот и консультируют по его возможностям. Также предпринимателям разъясняют условия и сроки акций банков-партнеров. Среди предложений — кэшбэк 20% при оплате бизнес-картой, возврат 100% стоимости продвижения на торговых площадках и другие бонусы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.