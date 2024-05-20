сегодня в 16:03

Предприниматели Подмосковья могут получить субсидии при выходе на маркетплейсы

Предприниматели и самозанятые Московской области могут компенсировать до 500 тысяч рублей затрат при выходе на маркетплейсы, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Получить субсидию при выходе на маркетплейсы могут самозанятые и предприниматели Московской области. В программе принимают участие 13 крупнейших маркетплейсов. По статистике Мининвеста, самыми популярными онлайн-площадками у предпринимателей Подмосковья на данный момент являются OZON, Wildberries и Яндекс.Маркет», — сказала заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках поддержки бизнес может компенсировать до 50% произведенных затрат на оплату комиссии маркетплейсов, продвижение товаров и их доставку.

Зампред отметила, что на OZON создана специальная вкладка с продукцией региональных брендов-участников программы «100% Подмосковье». На маркетплейсе представлено более 15 категорий товаров, в том числе одежда, аксессуары, бытовая химия, канцелярские товары, мебель, электроника и продукты.

Информация о включении в реестр «100% Подмосковье» доступна на инвестиционном портале Московской области.

Подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы и другие меры поддержки можно также на региональном инвестпортале.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.