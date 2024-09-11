Предприниматели Москвы оказывают помощь военнослужащим в зоне СВО

сегодня в 13:40

Всего столичные предприниматели перевели на нужды специальной военной операции 4 млн рублей. Бизнесмены на постоянной основе передают военнослужащим свою продукцию, а благотворительным фондам перечисляют денежные средства, сообщается на сайте мэра Москвы.

Столичные власти оказывают содействие предпринимателям. Город помогает бизнесу реализовывать свою продукцию с помощью предоставления бесплатных мест в торговых шале на фестивальных площадках.

Предприниматели, производящие продукцию с длительным сроком хранения, передают ее бойцам Вооруженных сил РФ. Так, военнослужащие получают на фронт коробки с вареньем и соленьями, сушеные грибы и ягоды, кедровые орехи, пряники, мед и т. д.

Владельцы бизнеса в сфере общепита из-за маленького срока хранения передают благотворительным фондам денежные средства из своей выручки. Предприниматели на постоянной основе перечисляют средства от продажи ряда блюд на нужды СВО.

Россияне продолжают собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации.